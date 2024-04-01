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Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" В Москве следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Якубджони Юсуфзоды.
В регионе
1 апреля 2024 г. 18:22
Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в Крокусе

В Москве следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Якубджони Юсуфзоды.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в следственном комитете.

Десятый фигурант дела о трагедии в "Крокусе" за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористо.

"Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле стало 10 фигурантов", - заявили в СК РФ.

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Версия на английском языке Russia files request for arrest of another person regarding terror attack in Crocus City Hall
Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”da baş verən terror aktı ilə bağlı onuncu şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

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