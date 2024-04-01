Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В Москве следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Якубджони Юсуфзоды.

В Москве следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Якубджони Юсуфзоды.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в следственном комитете.

Десятый фигурант дела о трагедии в "Крокусе" за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания террористо.

"Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле стало 10 фигурантов", - заявили в СК РФ.