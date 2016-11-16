В Москве задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга армянского происхождения

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян", — говорится в сообщении.