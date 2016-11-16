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    В Москве задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга армянского происхождения

    Он задержан по подозрению в мошенничестве

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в мошенничестве.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

    "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян", — говорится в сообщении.

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