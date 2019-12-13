В Москве задержали боевиков ИГ, планировавших теракты

В Москве арестовали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство", планировавших теракты.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает ФСБ России.

Во время операции, которую сотрудники спецслужбы провели совместно с МВД, были задержаны двое граждан России и трое уроженцев стран Центральной Азии. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акты, отмечается в сообщении.

При обыске у них изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Кроме того, силовики нашли схрон, в котором обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.