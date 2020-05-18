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В Москве за сутки жертвами коронавируса стали 77 человек

​В Москве за сутки жертвами коронавируса стали 77 человек

Еще 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки.

Как передает Report, об этом сообщили в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 580 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631 пациент.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. 

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