​В Москве за сутки жертвами коронавируса стали 37 человек

Число скончавшихся с коронавирусом в Москве превысило 300, за сутки умерли еще 37 пациентов.

Как передает Report, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек. Темпы прироста числа инфицированных снижаются: во вторник 21 апреля сообщалось о 5 642 новых случаях, в среду — о 5 236, сегодня выявлено 4 774 новых пациента.