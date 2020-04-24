Наверх

В Москве за сутки жертвами коронавируса стали 37 человек

​В Москве за сутки жертвами коронавируса стали 37 человек

Число скончавшихся с коронавирусом в Москве превысило 300, за сутки умерли еще 37 пациентов.

Как передает Report, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек. Темпы прироста числа инфицированных снижаются: во вторник 21 апреля сообщалось о 5 642 новых случаях, в среду — о 5 236, сегодня выявлено 4 774 новых пациента.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!