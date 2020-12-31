В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице России умерли 11 209 человека с коронавирусом.
Отметим, что в штабе рекомендовали при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.