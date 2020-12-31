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В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73.
В регионе
31 декабря 2020 г. 02:48
В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице России умерли 11 209 человека с коронавирусом.

Отметим, что в штабе рекомендовали при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada daha 73 nəfər virusdan ölüb

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