В Москве за сутки умерло свыше 70 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице России умерли 11 209 человека с коронавирусом.

Отметим, что в штабе рекомендовали при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.