В Москве за сутки умерли свыше 70 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 308 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 21 ноября в Москве было зафиксировано более 547,1 тыс случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 400,3 тыс пациентов.