В Москве за сутки умерли свыше 50 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 52.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 52.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 820 человек, заразившихся коронавирусом. На 31 октября в Москве зафиксировано более 424 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 311 тыс. пациентов.