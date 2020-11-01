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В Москве за сутки умерли свыше 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли свыше 50 пациентов с коронавирусом Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 52.
В регионе
1 ноября 2020 г. 02:11
В Москве за сутки умерли свыше 50 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 52.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 820 человек, заразившихся коронавирусом. На 31 октября в Москве зафиксировано более 424 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 311 тыс. пациентов.

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