О нас
Report Georgia

В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом
В регионе
5
2 июля 2020 г. 03:38
В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом

Общее число умерших пациентов с COVID-19 выросло в Москве на 39 и достигло 3 870.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

"В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 3 870.

По данным штаба, в столице РФ было подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 6 апреля. Общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 222 209.

Другие новости из категории

В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 %
В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 %
2 июля 2020 г. 03:21
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию - ОБНОВЛЕНО
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию - ОБНОВЛЕНО
1 июля 2020 г. 22:03
Состояние свыше 650 пациентов с коронавирусом в Армении тяжелое
Состояние свыше 650 пациентов с коронавирусом в Армении тяжелое
1 июля 2020 г. 19:42
Состоялась встреча глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию
Состоялась встреча глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию
1 июля 2020 г. 16:34
ЦИК России опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
ФотоЦИК России опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
1 июля 2020 г. 16:25
На грузино-турецкой границе прошла акция протеста
На грузино-турецкой границе прошла акция протеста
1 июля 2020 г. 15:03
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
1 июля 2020 г. 12:36
В Турции затонула лодка, шестеро погибли
В Турции затонула лодка, шестеро погибли
1 июля 2020 г. 12:33
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 26 тысяч
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 26 тысяч
1 июля 2020 г. 12:25
В Грузии число инфицированных COVID-19 достигло 931
В Грузии число инфицированных COVID-19 достигло 931
1 июля 2020 г. 10:35

Последние новости

03:38
В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом В регионе
03:29
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 млн. Другие страны
03:21
В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали более 78 % В регионе
02:45
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тыс. Другие страны
02:29
В Баку мужчина пытался покончить с собой Происшествия
02:18
Скончался экс-чемпион мира по боксу Индивидуальные
02:11
"Челси" проиграл в гостевом матче Футбол
01:47
ФотоВ Шабране обнаружена газовая граната Происшествия
01:24
Наставник российского клуба подал в отставку Футбол
01:04
Трамп заявил, что глава ФРС стал оправдывать его надежды Другие страны
00:46
В Баку столкнулись два автомобиля, трое пострадавших Происшествия
00:30
Азербайджанской полиции исполняется 102 года Внутренняя политика
00:20
Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции Внутренняя политика
00:14
Трамп пообещал скорое появление вакцины от COVID-19 Другие страны
23:55
В Баку обнаружили труп пожилой женщины Происшествия