В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом

Общее число умерших пациентов с COVID-19 выросло в Москве на 39 и достигло 3 870.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

"В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 3 870.

По данным штаба, в столице РФ было подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 6 апреля. Общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 222 209.