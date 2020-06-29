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В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом

​В Москве за сутки умерли десятки пациентов с коронавирусом

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице РФ составляет 3 761. Сутки назад сообщалось о 24 скончавшихся пациентах.

Отметим, что в России выявили более 634 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.

Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.

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