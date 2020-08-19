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В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10.
В регионе
19 августа 2020 г. 02:39
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 687 человек с коронавирусом. На 18 августа в Москве зафиксировано более 253,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 199,1 тыс. пациентов.

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