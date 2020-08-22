О нас
Report Georgia

В Москве за сутки умерли 10 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерли 10 пациентов с COVID-19 Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10.
В регионе
22 августа 2020 г. 00:32

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 720 человек с коронавирусом. На 21 августа в Москве зафиксировано более 255,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились свыше 202,7 тыс. пациентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
20 августа 2020 г. 12:48
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41

Последние новости

00:32
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с COVID-19 В регионе
00:24
Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter ИКТ
00:00
Движение общественного транспорта прекращено на два дня Внутренняя политика
23:43
В США приговорили к пожизненному заключению серийного убийцу Другие страны
23:21
В Агстафе автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в грузовик Происшествия
23:00
«Нефтчи» начал с победы в Премьер-лиге Футбол
22:50
Вылет самолета с Навальным из Омска задержали до субботы В регионе
22:48
США выделили Украине $18 млн Другие страны
22:32
В Кюрдамире автомобиль перевернулся, есть пострадавший Происшествия
21:54
Футболист "Марселя" стал жертвой ограбления Футбол
21:21
ВидеоВ Ярославле в многоэтажном доме произошел взрыв, есть погибший Другие страны
21:00
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился со строительством электроподстанции "Гобу"ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика
20:52
Названы сроки завершения пандемии COVID-19 Здоровье
20:42
ВОЗ: Создание вакцины не приведет к немедленному завершению пандемии Здоровье
20:29
США вводят визовые ограничения против 14 граждан Ирана В регионе
Вся новостная лента