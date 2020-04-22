​В Москве за сутки от коронавируса погибли еще 28 человек

В Москве умерли еще 28 человек с заболеванием COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Возраст скончавшихся от 30 до 93 лет.

Сообщается, что у большинства были сопутствующие заболевания.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,35 миллиона, более 160 тысяч умерли.

В России зарегистрировали свыше 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, около четырех тысяч пациентов излечились.