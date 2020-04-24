​В Москве за сутки от COVID-19 умер 41 пациент

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом", - говорится в сообщении.

У большинства скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у десяти умерших.

Накануне число погибших от COVID-19 в столице за сутки составило 37 человек.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек, более пяти тысяч человек выздоровели.