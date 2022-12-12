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В Москве за ночь выпало рекордное за 62 года количество осадков

В Москве за ночь выпало рекордное за 62 года количество осадков Треть месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в столице, что стало рекордным показателем с 1960 года.
В регионе
12 декабря 2022 г. 12:42
В Москве за ночь выпало рекордное за 62 года количество осадков

Треть месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в столице, что стало рекордным показателем с 1960 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 17 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. По области больше всего осадков отметили метеостанции Долгопрудного, Электростали и Электроуглей - там в осадкомеры попало по 22 мм осадков, это примерно 40-45% от положенного за декабрь", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус подчеркнул, что исторический максимум осадков за декабрь - 23,2 мм - был установлен 14 декабря в 1981 году. Высота снежного покрова за тот день увеличилась на 14 см. Текущие прогнозы говорят о возможности нового максимума. "Так как осадки в столице сегодня еще пройдут, не исключено и обновление декабрьского максимума осадков", - говорится в сообщении.

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