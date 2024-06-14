В Москве за нарушения миграционного законодательства выдворены более 2 тыс. иностранцев

В Москве более 2 тысяч иностранцев выдворены из России за нарушения миграционного законодательства за 4 месяца этого года.

В Москве более 2 тысяч иностранцев выдворены из России за нарушения миграционного законодательства за 4 месяца этого года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в министерстве внутренних дел России.

"За нарушение миграционного законодательства РФ к административной ответственности за 4 месяца 2024 года привлечено свыше 10 тысяч иностранных граждан, из них более 8 тысяч - за нарушение режима пребывания, более 2 тысяч - за незаконное осуществление трудовой деятельности", - заявили в пресс-службе МВД РФ.

По решению судебных органов за пределы России выдворено свыше 2 тыс. иностранных граждан, 350 лиц помещено в московский Центр временного содержания иностранцев.