О нас

В Москве за нарушения миграционного законодательства выдворены более 2 тыс. иностранцев 

В Москве за нарушения миграционного законодательства выдворены более 2 тыс. иностранцев  В Москве более 2 тысяч иностранцев выдворены из России за нарушения миграционного законодательства за 4 месяца этого года.
В регионе
14 июня 2024 г. 13:25
В Москве за нарушения миграционного законодательства выдворены более 2 тыс. иностранцев 

В Москве более 2 тысяч иностранцев выдворены из России за нарушения миграционного законодательства за 4 месяца этого года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в министерстве внутренних дел России.

"За нарушение миграционного законодательства РФ к административной ответственности за 4 месяца 2024 года привлечено свыше 10 тысяч иностранных граждан, из них более 8 тысяч - за нарушение режима пребывания, более 2 тысяч - за незаконное осуществление трудовой деятельности", - заявили в пресс-службе МВД РФ.

По решению судебных органов за пределы России выдворено свыше 2 тыс. иностранных граждан, 350 лиц помещено в московский Центр временного содержания иностранцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi