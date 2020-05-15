Наверх

В Москве за день жертвами коронавируса стали 68 человек

В Москве за день жертвами коронавируса стали 68 человек

Еще 68 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом сообщили 15 мая в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 1 358 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!