​В Москве за день скончались 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили 22 мая в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 934 человека с подтвержденным заражением коронавирусом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли более 3,2 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Самая сложная ситуация сложилась в столице, однако в последнее время она улучшается - прирост новых случаев за сутки сокращается, и 22 мая их число практически совпало с числом выздоровевших за тот же день - 2 988 против 2 900 соответственно. Всего в Москве заразились коронавирусом 158 тыс. 207 человек, выздоровели 43 582 заразившихся. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 20 мая - 5 440 человек, до этого рекордное количество было 11 мая - 4 032. Ранее ежедневное число выписок составляло от нескольких десятков до нескольких сотен, с 8 мая счет пошел на тысячи.