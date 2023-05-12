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В Москве вспыхнул пожар на заводе по производству двигателей для МиГ, трое пострадали

В Москве вспыхнул пожар на заводе по производству двигателей для МиГ, трое пострадали В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадало три человека. На этом предприятии изготавливают двигатели для самолетов МиГ.
В регионе
12 мая 2023 г. 09:40
В Москве вспыхнул пожар на заводе по производству двигателей для МиГ, трое пострадали

В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадало три человека. На этом предприятии изготавливают двигатели для самолетов МиГ.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации, возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра. В кабинете на втором этаже загорелись личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, от огня пошло сильное задымление помещения.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, пострадавшие были переданы скорой.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada "MiQ" qırıcıları üçün mühərrik hazırlayan zavodda yanğın olub, 3 nəfər yaralanıb

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