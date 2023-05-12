В Москве вспыхнул пожар на заводе по производству двигателей для МиГ, трое пострадали

В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадало три человека. На этом предприятии изготавливают двигатели для самолетов МиГ.

В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадало три человека. На этом предприятии изготавливают двигатели для самолетов МиГ.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Согласно информации, возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра. В кабинете на втором этаже загорелись личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, от огня пошло сильное задымление помещения.



Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, пострадавшие были переданы скорой.