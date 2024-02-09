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Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован, пострадали более 10 человек

Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован, пострадали более 10 человек На севере Москвы возник пожар на крыше шестиэтажного жилого дома.
В регионе
9 февраля 2024 г. 05:00
Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован, пострадали более 10 человек

Пожарные локализовали крупное возгорание на крыше жилого дома на севере Москвы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды. На месте работают 175 специалистов и более 50 единиц техники", - отметили в ведомстве.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что в результате ЧП, по предварительным данным, пострадали более 10 человек.

"Это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы", - сказал собеседник агентства.

04:34

На севере Москвы возник пожар на крыше шестиэтажного жилого дома.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, площадь возгорания увеличилась до 4 тыс. м², пожару присвоен третий ранг из пяти возможных. К тушению привлечены два вертолета К-32. Согласно информации, эвакуировано более 400 человек.

В настоящее время есть риск распространения огня на близлежащие здания.

В оперативных службах сообщили, что в борьбе с огнем задействовано большинство подразделений пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая сотрудников из резерва.

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