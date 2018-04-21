В Москве во время урагана погиб ребенок и мужчина - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Москве во время урагана погиб ребенок и мужчина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мужчина погиб в результате урагана в Мытищинском районе Подмосковья, его придавило строительным вагончиком.

Как написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, число пострадавших во время урагана в Москве, по уточненным данным, увеличилось до 12, одна девочка погибла:

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям".

***19:49

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Семь человек, в том числе трое детей, пострадали из-за непогоды в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", — написал Собянин в Twitter.