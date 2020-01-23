В Москве во время стрельбы в гостинице ранили двух человек

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации столичного главка МВД, накануне в полночь в поступило сообщение об огнестрельном ранении в гостинице "РАО Академическая".

"Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента в больницу были доставлены двое мужчин. У одного из них диагностировано "огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости", у второго – "огнестрельное ранение брюшной полости".

Полиция проводит проверку.