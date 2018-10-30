В Москве в результате пожара в "Останкино" пострадал один человек, 250 эвакуированы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В результате пожара в гостинице "Останкино" на севере Москвы пострадал один человек, 250 человек были эвакуированы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Всего в здании находились 1000 постояльцев, из них 250 эвакуированы. Еще 42 человека спасены, четырех из них осматривают врачи", - сообщил источник в экстренных службах.

Открытое горение ликвидировано. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

***15:04

Пожар произошел в гостинице "Останкино" на севере Москвы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Возгорание произошло в гостинице по адресу: Ботаническая улица, дом 29, строение 2. Со второго этажа валит густой дым, люди просят о помощи", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадал один человек. Постояльцы и персонал гостиницы начали самостоятельно эвакуироваться.