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    В Москве в результате пожара в "Останкино" пострадал один человек, 250 эвакуированы - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В результате пожара в гостинице "Останкино" на севере Москвы пострадал один человек, 250 человек были эвакуированы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "Всего в здании находились 1000 постояльцев, из них 250 эвакуированы. Еще 42 человека спасены, четырех из них осматривают врачи", - сообщил источник в экстренных службах. 

    Открытое горение ликвидировано. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

    ***15:04

    Пожар произошел в гостинице "Останкино" на севере Москвы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Возгорание произошло в гостинице по адресу: Ботаническая улица, дом 29, строение 2. Со второго этажа валит густой дым, люди просят о помощи", - сообщил собеседник агентства.

    По предварительным данным, пострадал один человек. Постояльцы и персонал гостиницы начали самостоятельно эвакуироваться.

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