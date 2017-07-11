В Москве в офисе мужчина застрелил женщину, после чего покончил с собой

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Мужчина застрелил женщину в офисном здании на Алтуфьевском шоссе в Москве, после чего покончил с собой. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах столицы России.

"По предварительной информации, мужчина зашел в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе и застрелил женщину", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого мужчина покончил с собой.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения двух тел в здании на Алтуфьевском шоссе, не уточнив подробностей.

