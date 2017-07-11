 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Москве в офисе мужчина застрелил женщину, после чего покончил с собой

    В пресс-службе столичного главка МВД России подтвердили факт обнаружения двух тел© Ria.ru

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Мужчина застрелил женщину в офисном здании на Алтуфьевском шоссе в Москве, после чего покончил с собой. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах столицы России.

    "По предварительной информации, мужчина зашел в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе и застрелил женщину", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, после этого мужчина покончил с собой.

    В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения двух тел в здании на Алтуфьевском шоссе, не уточнив подробностей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi