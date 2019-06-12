В Москве в ходе акции в поддержку Голунова задержали уже свыше 200 человек - ОБНОВЛЕНО

На несогласованной акции в Москве участвовали около 1,2 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило МВД РФ.

Согласно сообщению, в ходе акции задержано свыше 200 человек.

***15:05

На несогласованном марше в поддержку корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова задержали как минимум 94 человека, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Среди них - главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло, корреспондент "Дождя" Василий Полонский, корреспондент "Ъ FM" Петр Пархоменко и корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев.

Задержания начались сразу после начала марша, стартовавшего в 12:19 по московскому времени у станции метро "Чистые пруды" в Москве.

Позже корреспондентов "Медузы" Илью Жегулева и Андрея Перцева отпустили.

Наряду с этим ТАСС сообщает также о задержании оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков и отправили его под домашний арест.

11 июня Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности - правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В тот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Акция планировалась до освобождения И.Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. Сам И.Голунов сообщил, что не пойдет на несанкционированную акцию, что лучше заняться действительно полезными делами.