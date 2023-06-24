В Москве установлены блокпосты, ФСБ и СОБР приведены в боевую готовность

Московское управление ФСБ поднято по тревоге, на трассе Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону выставляют блокпосты.

Московское управление ФСБ поднято по тревоге, на трассе Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону выставляют блокпосты.

Как передает Report , об этом сообщает российская служба BBC.

Близкие к спецслужбам и армии источники сообщили, что на трассе "Дон" (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты, а дежурным на блокпостах приказано открывать огонь на поражение, "в случае возникновения угрозы"

"Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали", - пишет издание.

Кроме этого, российские СМИ сообщают, что в Москве силовиков перевели в повышенную готовность, также там вводится план "Крепость".

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал Пригожин.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.