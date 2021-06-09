В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах

Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Как сообщает Report, об этом российским журналистам сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4 124.

Данчиков отметил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан.

Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей (90 - 115 манатов).