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В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах
В регионе
9 июня 2021 г. 15:13
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Как сообщает Report, об этом российским журналистам сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4 124.

Данчиков отметил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан.

Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей (90 - 115 манатов).

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