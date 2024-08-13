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В Москве усилили меры безопасности

В Москве усилили меры безопасности В Москве усилены меры безопасности.
В регионе
13 августа 2024 г. 22:49
В Москве усилили меры безопасности

В Москве усилены меры безопасности.

Об этом передает российское бюро Report со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, Baza сообщает, что в российской столице ведётся постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в Москву и Московскую область. Согласно находинформации источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием.

Также дополнительно сотрудники спецполка полиции и ОМОНа находятся в состоянии повышенной готовности на случай необходимости быстрого реагирования.

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