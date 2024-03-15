О нас

В Москве усилили меры безопасности в избирательных участках 

В Москве усилили меры безопасности в избирательных участках  В Москве усилили меры безопасности в избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования.
В регионе
15 марта 2024 г. 17:34
В Москве усилили меры безопасности в избирательных участках 

В Москве усилили меры безопасности в избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Панфилова.

Панфилова отметила, что максимальное наказание, для тех кто портит бюллетени, до пяти лет колонии: "В российском Уголовном кодексе есть статья о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Именно по ней сейчас заводят дела против тех, кто портит бюллетени".

Также по словам председателя, наказание для заливших урны краской должно быть жестким, так как данное хулиганство имеет элементы терроризма.

Отметим, что на одном из избирательных участков в Москве женщина подожгла кабинку для голосования.

Сегодня стартовало голосование на президентских выборах в РФ. Утром 15 марта участки открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, в трети регионов оно будет в том числе электронным.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi