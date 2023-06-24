В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин

В Москве усилены меры безопасности.

В Москве усилены меры безопасности.

Как сообщает российское бюро Report, в центре столицы России, у стен Кремля наблюдается передвижение колонн военных машин.

По городу также можно наблюдать полицейские патрули, осуществляющие проверку гражданских машин.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону и в Воронеже.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.