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В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин

В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин В Москве усилены меры безопасности.
В регионе
24 июня 2023 г. 14:53
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин

В Москве усилены меры безопасности.

Как сообщает российское бюро Report, в центре столицы России, у стен Кремля наблюдается передвижение колонн военных машин.

По городу также можно наблюдать полицейские патрули, осуществляющие проверку гражданских машин.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону и в Воронеже.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, küçələrdə hərbi maşın kolonları hərəkət edir - VİDEO

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