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В Москве умерли около 70 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли около 70 пациентов с коронавирусом В столице России, Москве, за сутки скончались 69 человек с пневмонией и подтвержденным результатом теста на коронавирус.
В регионе
6 ноября 2020 г. 03:10
В Москве умерли около 70 пациентов с коронавирусом

В столице России, Москве, за сутки скончались 69 человек с пневмонией и подтвержденным результатом теста на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 7 140.

Как заявлял ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах чаще всего умирают те, кто занимался самолечением от коронавируса.

Он призвал не рваться в аптеку и на покупать лекарства, а звонить врачам и получать то лекарство, которое они пропишут.

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