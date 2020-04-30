​В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне жертвами COVID-19 в столице стали 67 человек. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом в Москве достигло 611.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира. Число инфицированных достигло трех миллионов, около 205 тысяч скончались.