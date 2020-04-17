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В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

​В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил оперативный штаб.

Пациентам было от 29 до 88 лет. Практически все они имели сопутствующие заболевания.

"Среди них - гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом", - говорится в сообщении.

В России зарегистрировали более 28 тысяч инфицированных, более 2 300 человек излечились, 232 пациента скончались.

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