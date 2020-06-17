В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной СOVID-19

В Морозовской больнице в Москве из-за нового заболевания, вызванного COVID-19, умерла двухлетняя Мария Паршикова. Как cообщает Report со ссылкой на РИА Новости, врачи пытались помочь ребенку в течение недели. Сначала врачи решили, что у девочки синдром Кавасаки, однако после вскрытия выяснилось, что она погибла из-за Кавасаки-подобного синдрома, вызванного коронавирусом. Данное заболевание привело к обширному поражению внутренних органов.

Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников рассказал, что признаками Кавасаки-подобной болезни у детей являются лихорадка, изменения слизистых оболочек, отек ладоней и ступней, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов и сыпь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.