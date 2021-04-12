В Москве убит петербургский авторитет Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий

12 апреля в Москве убит авторитет из Петербурга Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий.

12 апреля в Москве убит авторитет из Петербурга Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, его расстреляли в спортзале дома, где он жил. Рядом была его охрана.

В нападении участвовали несколько человек, которые скрылись. На данный момент на месте работают сотрудники районного отдела полиции.

Гейдаров в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Гейдарова относят к клану Деда Хасана, убитого в 2013 году.