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В Москве трап врезался в самолет, вылетающий в Ереван

В Москве трап врезался в самолет, вылетающий в Ереван
​В московскому аэропорту Шереметьево произошел инцидент при подготовке борта к вылету по маршруту Москва-Ереван

В московскому аэропорту Шереметьево произошел инцидент при подготовке борта к вылету по маршруту Москва-Ереван.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку.

"При обслуживании воздушного судна трапом была повреждена обшивка самолета Boeing 737, в результате чего пассажиры рейса Москва — Ереван будут отправлены резервным бортом. Ориентировочное время задержки составит 30 минут", - сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Напомним, что на прошлой неделе произошел инцидент с рейсом Москва-Ереван авиакомпании Nordwind. 19 июля пассажирам пришлось экстренно эвакуироваться по надувным трапам из-за сигнала о задымлении. При эвакуации по надувным трапам травмы получили пять пассажиров, двоих госпитализировали.

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