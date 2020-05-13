Столетняя москвичка вылечилась от коронавируса в свой день рождения

Пациентка, которой 13 мая, исполнилось 100 лет, вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, передает Report со ссылкой на RT.

"В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении ФМБА.

Отмечается, что Пояркова была на плановом лечении в больнице. У её соседки по палате выявили инфицирование коронавирусом.

В центр ФМБА Пояркова поступила с подтверждённым диагнозом COVID-19 и выраженной симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Число выявленных в России за сутки случаев COVID-19 выросло на 10 028. Общее число зараженных выросло до 242 271.