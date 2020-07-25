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В Москве совершено нападение на азербайджанское кафе

В Москве совершено нападение на азербайджанское кафе Неизвестные разбили витрины кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице на западе Москвы, а затем скрылись
В регионе
25 июля 2020 г. 01:44
В Москве совершено нападение на азербайджанское кафе

Неизвестные разбили витрины кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице на западе Москвы, а затем скрылись.

Как передает Report, об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Неизвестные бросили несколько камней в витрину кафе азербайджанской кухни, после чего скрылись на автомобилях с места происшествия", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время нападавшие разыскиваются.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan kafesinə hücum edildi
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