В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря

В Москве 5-7 мая 2025 года проходило Х заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).

В Москве 5-7 мая 2025 года проходило Х заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие делегации Азербайджана под руководством замглавы МИД Азербайджана Самира Шарифова, а также делегации Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

На заседании председательствовал глава российской делегации Михаил Петраков.

В ходе заседания были обсуждены методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. В рамках мероприятия сторонами был проведен обзор сотрудничества на Каспийском море и рассмотрены вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел.

Представители делегаций положительно оценили итоги переговоров и выразили признательность Российской Федерации за высокий организационный уровень. Следующее заседание РГВУ состоится в Туркменистане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.

