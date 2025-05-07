О нас

В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря

В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря В Москве 5-7 мая 2025 года проходило Х заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).
В регионе
7 мая 2025 г. 20:23
В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря

В Москве 5-7 мая 2025 года проходило Х заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие делегации Азербайджана под руководством замглавы МИД Азербайджана Самира Шарифова, а также делегации Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

На заседании председательствовал глава российской делегации Михаил Петраков.

В ходе заседания были обсуждены методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. В рамках мероприятия сторонами был проведен обзор сотрудничества на Каспийском море и рассмотрены вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел.

Представители делегаций положительно оценили итоги переговоров и выразили признательность Российской Федерации за высокий организационный уровень. Следующее заседание РГВУ состоится в Туркменистане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskvada Xəzər dənizi məsələləri üzrə İşçi Qrupun növbəti iclası keçirilib

Экслюзивные новости

Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi