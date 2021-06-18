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Азербайджанская делегация приняла участие на заседании Экономического совета СНГ

Азербайджанская делегация приняла участие на заседании Экономического совета СНГ В Москве на территории ВДНХ в павильоне "Космос" состоялось 90-е заседание Экономического совета СНГ. Как сообщает российское бюро Report, главы делегаций Содружества обсудили ряд вопросов, охватывающих различные сферы экономического сотрудничества госуда
В регионе
18 июня 2021 г. 13:09
Азербайджанская делегация приняла участие на заседании Экономического совета СНГ

В Москве на территории ВДНХ в павильоне "Космос" состоялось 90-е заседание Экономического совета СНГ. Как сообщает российское бюро Report, главы делегаций Содружества обсудили ряд вопросов, охватывающих различные сферы экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

Азербайджанскую делегацию в Москве представил первый заместитель премьер-министра страны Ягуб Эюбов и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

В ходе заседания Экономического совета СНГ Межгосударственным статистическим комитетом СНГ был представлен доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2020 год. Регулярный анализ этих данных позволяет оценивать динамику социально-экономического развития стран Содружества, степень их интеграции, а также оперативно корректировать экономическую политику в интересах устойчивого развития и противодействия кризисным явлениям.

Также члены Экономического совета СНГ были проинформированы об итогах выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики и Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии.

Ключевым вопросом в повестке дня стало создание выставочно-торговых центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ.

В настоящее время на территории ВДНХ действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме открыт павильон Молдовы. Предполагается, что в текущем году начнут работу павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Планируется, что эти выставочно-торговые центры примут активное участие в проведении мероприятий, посвященных отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею СНГ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan MDB İqtisadi Şurasının iclasında iştirak edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation attends CIS Economic Council meeting

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