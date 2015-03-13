В Москве состоялось 65-е заседание Экономического совета СНГ

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта в Москве состоялось 65-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в ходе встречи обсужден ряд вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. В частности, одобрены проекты Плана совместных действий государств – участников СНГ по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере, Комплекса мероприятий на 2015–2016 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, основных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2025 года.

В ходе заседания была представлена информация о состоянии малого и среднего предпринимательства в странах-членах СНГ, о вопросах налогообложения, о прогнозе производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции стран-членов организации на 2015 год, о состоянии законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

После учета замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения, проекты документов будут внесены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Следующее заседание Экономического совета СНГ намечено провести в июне 2015 года в Санкт-Петербурге.