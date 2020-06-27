​В Москве снизился суточный прирост смертности из-за COVID-19

Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов составляет 3 714 человек.

Накануне сообщалось о 25 умерших.

Отметим, что в России выявили свыше 620 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 384 тыс. пациента уже выздоровели.

В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек.