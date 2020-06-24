​В Москве снижается число жертв коронавируса в сутки

В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в городском оперативном штабе.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в городе достигло 3 657 человек. Накануне скончались еще 26 пациентов.

Всего за время пандемии в Москве выявили 216 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых почти 140 тысяч излечились.

Отметим, что в России с начала распространения вируса зарегистрировали почти 600 тысяч больных COVID-19, 356 тысяч из которых выздоровели, 8 359 скончались.