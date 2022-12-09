О нас

В Москве случился пожар в двухэтажном административном здании

В Москве случился пожар в двухэтажном административном здании В Москве в двухэтажном здании неподалеку от станции МЦК "Владыкино" произошло возгорание. Пожар начался в административном здании на улице Станционной.
В регионе
9 декабря 2022 г. 16:12
В Москве случился пожар в двухэтажном административном здании

В Москве в двухэтажном здании неподалеку от станции МЦК "Владыкино" произошло возгорание. Пожар начался в административном здании на улице Станционной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в строении горит подвесной потолок. Предположительная площадь пожара составляет 70 кв. м.

"В тушении задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi