В Москве случился пожар в двухэтажном административном здании

В Москве в двухэтажном здании неподалеку от станции МЦК "Владыкино" произошло возгорание. Пожар начался в административном здании на улице Станционной.

В Москве в двухэтажном здании неподалеку от станции МЦК "Владыкино" произошло возгорание. Пожар начался в административном здании на улице Станционной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в строении горит подвесной потолок. Предположительная площадь пожара составляет 70 кв. м.

"В тушении задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.