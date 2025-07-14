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В Москве шестилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа

В Москве шестилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа Шестилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры многоэтажного здания на юге Москвы.
В регионе
14 июля 2025 г. 08:41
В Москве шестилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа

Шестилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры многоэтажного здания на юге Москвы.

Как передает Report, об этом сообщила Московская прокуратура в своем Telegram-канале.

"Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на Ореховом бульваре выпал малолетний ребенок. Девочка 2019 года рождения госпитализирована", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки.

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