В Москве шестилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа

Шестилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры многоэтажного здания на юге Москвы.

Шестилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры многоэтажного здания на юге Москвы.

Как передает Report , об этом сообщила Московская прокуратура в своем Telegram-канале.

"Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на Ореховом бульваре выпал малолетний ребенок. Девочка 2019 года рождения госпитализирована", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки.