В Москве сгорели восемь автомобилей

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ На юго-востоке Москвы сегодня ночью сгорели восемь автомобилей, пострадавших нет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня ночью возле дома 7 на шоссе Энтузиастов сгорели восемь автомобилей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

В полиции не исключают, что причиной пожара мог стать поджог.