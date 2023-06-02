Сегодня в Москве пройдет встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ

В Москве на сегодня запланировано заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

В Москве на сегодня запланировано заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Ранее зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что стороны обсудят порядок пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, включая осуществление таможенного и пограничного контроля.

Напомним, что Н.Пашинян сообщил о предварительной договоренности между Ереваном и Баку касательно делимитации на основе советских карт 1975 года.