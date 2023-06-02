Сегодня в Москве пройдет встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ

В Москве на сегодня запланировано заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.
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Ранее зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что стороны обсудят порядок пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, включая осуществление таможенного и пограничного контроля.
Напомним, что Н.Пашинян сообщил о предварительной договоренности между Ереваном и Баку касательно делимитации на основе советских карт 1975 года.