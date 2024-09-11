В Москве считают, что упрощение визового режима ЕС для граждан Армении - рычаг давления Брюсселя

Намерение Европейского союза упростить выдачу виз для граждан Армении не повлияет на безвизовый режим с Россией.

Намерение Европейского союза упростить визовый режим для граждан Армении является рычагом давления Брюсселя на Армению.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, таким образом, "Брюссель получит рычаги давления на политику Еревана после начала переговоров о безвизовом режиме с ЕС".

"<...> Подобная щедрость западников в текущих геополитических реалиях, она всегда должна восприниматься с настороженностью. Не вызывает сомнений, что вопрос визовой либерализации носит сугубо конъюнктурный характер. Он продиктован конфронтационной линией Европейского Союза на распространение своего влияния на Южном Кавказе и попытками разжечь в регионе геополитическое соперничество. По сути, сами же западники формулируют это как открытие второго фронта против России", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что либерализация визового режима между Арменией и ЕС не повлияет на безвизовый режим Армении с Россией: "Не видим каких-либо негативных моментов или влияния таких переговоров на функционирование безвизового режима между Россией и Арменией на основании соответствующего межправосоглашения от 25 сентября 2000 года".