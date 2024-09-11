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В Москве считают, что упрощение визового режима ЕС для граждан Армении - рычаг давления Брюсселя

В Москве считают, что упрощение визового режима ЕС для граждан Армении - рычаг давления Брюсселя Намерение Европейского союза упростить выдачу виз для граждан Армении не повлияет на безвизовый режим с Россией.
В регионе
11 сентября 2024 г. 17:49
В Москве считают, что упрощение визового режима ЕС для граждан Армении - рычаг давления Брюсселя
Мария Захарова

Намерение Европейского союза упростить визовый режим для граждан Армении является рычагом давления Брюсселя на Армению.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, таким образом, "Брюссель получит рычаги давления на политику Еревана после начала переговоров о безвизовом режиме с ЕС".

"<...> Подобная щедрость западников в текущих геополитических реалиях, она всегда должна восприниматься с настороженностью. Не вызывает сомнений, что вопрос визовой либерализации носит сугубо конъюнктурный характер. Он продиктован конфронтационной линией Европейского Союза на распространение своего влияния на Южном Кавказе и попытками разжечь в регионе геополитическое соперничество. По сути, сами же западники формулируют это как открытие второго фронта против России", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что либерализация визового режима между Арменией и ЕС не повлияет на безвизовый режим Армении с Россией: "Не видим каких-либо негативных моментов или влияния таких переговоров на функционирование безвизового режима между Россией и Арменией на основании соответствующего межправосоглашения от 25 сентября 2000 года".

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Версия на английском языке Moscow believes that Brussels uses EU visa liberalization to pressure Armenian
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Aİ-nin Ermənistan vətəndaşları üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi Brüsselin təzyiq vasitəsidir

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