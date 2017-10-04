В Москве рядом с супермаркетом нашли отрезанные человеческие ноги

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Две отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, нашли этой ночью прохожие за супермаркетом на юго-западе Москвы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова подтвердила факт обнаружения человеческих останков за супермаркетом. По ее словам, следствие начало проверку по факту происшествия.

По предварительным данным, останки принадлежат мужчине, добавила Иванова.